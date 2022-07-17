Американка Шарлотта Гуттенберг покрыла тату 98,7 процента тела после смерти мужа

Жительница Флориды, США, Шарлотта Гуттенберг, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса как самая татуированная женщина мира, показала старые фото с чистой кожей. Соответствующие снимки опубликовало Daily Star.

Известно, что тело 73-летней американки покрыто рисунками на 98,75 процента. На данную трансформацию женщина решилась после смерти мужа, который был против ее увлечения. «Я всегда мечтала о татуировках. Мой покойный супруг запрещал мне их иметь, хотя у самого было две», — вспоминает Гуттенберг.

На размещенных Daily Star снимках героиня материала запечатлена с чистой кожей без тату. Уточняется, что первый рисунок она набила в 57 лет. Кроме того, перед одним из первых сеансов в салоне она встретила нового мужчину. Ее партнером стал Чарльз Хелмке, который является рекордсменом в категории «самый татуированный пенсионер мужского пола».

Ранее в июле художница из США Валери Уотсон, чья кожа покрыта 800 рисунками, показала свою внешность до модификаций. Известно, что первую татуировку она сделала в возрасте 14 лет во время отдыха в Мексике. В настоящий момент узоры занимают 75 процентов ее тела. «Я предпочитаю ту внешность, которая у меня сейчас. Я та, кем являюсь, и именно такой я должна быть», — признается женщина.