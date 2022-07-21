Российские компании бросились снимать офисы в Москве

Point Estate: спрос на офисы в Москве во втором квартале 2022 года вырос на 35 процентов

Российские компании бросились арендовать офисы в Москве — во втором квартале текущего года спрос на них увеличился на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство недвижимости Point Estate, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты объяснили рост спроса на съем офисов тем, что российские компании улучшают условия размещения за счет ухода зарубежных компаний. Активнее всего такую недвижимость арендуют производственные организации.

По данным аналитиков, наиболее популярным бюджетом аренды стала сумма от 40 до 50 тысяч рублей за квадратный метр в год. При этом арендодатели не стали резко снижать цены и оставили скидки на уровне 5-10 процентов, как и до февраля 2022 года.

Самым большим спросом пользовались офисы с отделкой метражом от 500 до 1500 «квадратов» классов А и А+, расположенные в Центральном, Западном и Юго-Западном административных округах столицы. Специалисты отметили дефицит качественных площадей от 500 до 800 квадратных метров для аренды.

Директор по продажам Point Estate Роман Амелин считает, что осенью падения офисного рынка ждать не стоит. «Недвижимость, особенно коммерческая — один из самых надежных активов в нашей стране, с которым не сравнятся ни вклады, ни акции. Тем более что с уходом западных компаний и развитием отечественных игроков у последних появляется необходимость в расширении площадей», — убежден он.

В 2021 году аналитики компании JLL назвали лидерами по стоимости аренды офисов Гонконг и Нью-Йорк. Съемное офисное помещение, расположенное в этих городах, обошлось в 2900 долларов за квадратный метр в год.