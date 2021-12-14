Названы города мира с самыми дорогими офисами

Лидерами по стоимости аренды офисов стали Гонконг и Нью-Йорк. Города с самыми дорогими офисными помещениями названы в ежегодном исследовании мирового рынка премиальных офисов компании JLL, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В 2021 году Мидтаун Нью-Йорка — традиционный лидер рейтинга самых дорогих офисов — разделил первое место с Гонконгом. К этому привели высокий спрос и увеличение стоимости аренды. Съемное офисное помещение, расположенное в этих городах, обойдется в 2900 долларов за квадратный метр в год. В пятерку лидеров также попали финансовая улица в Пекине, где стоимость аренды одного квадратного метра в год составила 2200 долларов, лондонский Вест-Энд с арендной ставкой в 2100 долларов и Кремниевая долина, в которой квадратный метр обойдется в 1900 долларов.

Московский рынок офисной недвижимости оказался на 40-м месте. Квадратный метр в премиальном столичном офисе стоит 780 долларов в год. В исследовании отмечается, что за последние полгода доля вакантных для аренды площадей класса «А» в Центральном деловом районе снизилась с 8,7 до 6,1 процента. «На этом фоне арендодатели менее готовы идти на уступки по коммерческим условиям в процессе переговоров, поэтому можно ожидать роста ставок аренды в центральной части города и в наиболее востребованных районах в 2022 году», — рассказал глава департамента офисной недвижимости компании JLL Алексей Ефимов.

При этом концепция премиальной офисной недвижимости в мире меняется из-за высокого спроса на экологичные здания. Согласно данным JLL, у 84 процентов премиальных офисов есть экологические сертификаты, в том числе широко используемые LEED или BREEAM. На наиболее развитых рынках этот показатель достигает 100 процентов. Такая динамика показывает, что арендодатели и арендаторы переходят к экологическому сознанию.

В исследовании также отмечается, что большинство крупных арендаторов стремятся снимать офисы в городских центрах, что увеличивает разрыв в арендных ставках между ядром города и другими его частями. Бизнес-районы, будущее которых оказалось под вопросов во время пандемии, сейчас снова оказались в центре внимания благодаря новому подходу к работе и офисному пространству.

Ранее в декабре глава российского офиса компании Cushman & Wakefield Сергей Рябокобылко назвал многие офисные здания в Москве морально устаревшими и «качественно совершенно отсталыми». Он также предупредил, что количество таких помещений с каждым годом будет увеличиваться, так как застройщики стремятся построить и продать здание, а дальше лишь минимально поддерживать его в рабочем состоянии.