В российском городе олень оказался в автобусе в час пик и попал на видео

Россиянка зашла в автобус Норильска с оленем и попала на видео

В Норильске в час пик в автобус зашла женщина с оленем. Видеозапись с животным в общественном транспорте публикует News.ru в Telegram.

На кадрах слышны крики пассажиров, которые, по-видимому, недовольны присутствием животного в автобусе российского города. При этом часть россиян не против, чтобы олень ехал с ними. В транспорте много людей, кто-то из них говорит: «Вот это экзотика».

Видео заканчивается тем, что женщина, которая держит оленя рядом с собой, говорит, что ей с животным больше не на чем ехать.

Ранее в Норильске заметили заходящего в автобус вместе с хозяйкой северного оленя. На видеозаписи видно, что кто-то из пассажиров даже помогает владелице животного зайти в общественный транспорт. Хозяйка оленя рассказала, что ей и животному по имени Аякли пришлось воспользоваться автобусом, так как они лишились машины.