Дмитрий Песков осип в Тегеране

Пресс-секретарь президента России Песков осип из-за кондиционеров в Тегеране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осип во время визита в Тегеран. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявление глава государства Владимира Путина о том, что тот немного простыл под кондиционерами в Тегеране. «Что касается кондиционеров, да, действительно жара. На улице сорок, в кондиционерах прохладно. Я тоже осип. У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного», — поделился Песков.

Ранее президент России во время выступления на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» 20 июля извинился за кашель, объяснив его «шуровавшими» кондиционерами во время своего визита в Тегеран накануне.

Глава государства посетил столицу Ирана 19 июля. Там он провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской тройки — с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси.

