Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Дмитрий Песков осип в Тегеране

Пресс-секретарь президента России Песков осип из-за кондиционеров в Тегеране

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осип во время визита в Тегеран. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявление глава государства Владимира Путина о том, что тот немного простыл под кондиционерами в Тегеране. «Что касается кондиционеров, да, действительно жара. На улице сорок, в кондиционерах прохладно. Я тоже осип. У меня то же самое. Не знаю, как было у других членов делегации. Так бывает. Ничего страшного», — поделился Песков.

Ранее президент России во время выступления на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» 20 июля извинился за кашель, объяснив его «шуровавшими» кондиционерами во время своего визита в Тегеран накануне.

Глава государства посетил столицу Ирана 19 июля. Там он провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской тройки — с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России
В «VK Звонках» появилась новая функция
В Сбере сообщили о работе над восстановлением доступа к сервисам банка
В Германии предрекли мировую войну из-за «тайваньских амбиций» Китая
Магазин Levi's открылся в Москве с новым названием
В Кремле поделились ожиданиями от будущего премьера Великобритании
Поля с пшеницей загорелись в Запорожье после ударов РСЗО
В России начались проблемы с углублением дна
В России усомнились в способности Европы заполнить газовые хранилища к зиме
Охваченную огнем свалку в российском городе сняли на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.