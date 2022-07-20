Президент Путин объяснил свой кашель работой кондиционеров накануне при +38 в Тегеране

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» 20 июля извинился за кашель, объяснив его «шуровавшими» кондиционерами во время своего визита в Тегеран накануне. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства посетил столицу Ирана 19 июля. Там он провел несколько раундов двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите астанинской тройки — с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси.

15 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, прошел ли президент России повторную вакцинацию от коронавируса. В последние дни заболеваемость COVID-19 в стране растет.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 20 июля, в России за последние сутки выявили 5685 случаев заражения. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 504 729. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19, активизировать вакцинацию и организовать информационную кампанию о необходимости прививок.

В январе пресс-секретарь президента сообщал, что Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом.