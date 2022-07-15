Кремль ответил на вопрос о повторной вакцинации Путина от коронавируса

Песков заявил, что не знает, ревакцинировался ли президент Путин от коронавируса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, прошел ли президент России Владимир Путин повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Не могу сказать, не знаю», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

В свою очередь, представитель Кремля, отвечая на вопрос, делал ли он сам ревакцинацию, ответил, что делал прививку. «Она у меня еще пока действует», — уточнил он.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом.

В сентябре 2021 года глава государства ушел на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его близком окружении. Позже — в ноябре прошлого года — аналогичные меры предпринял полномочный представитель Владимира Путина в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.