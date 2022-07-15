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Кремль ответил на вопрос о повторной вакцинации Путина от коронавируса

Песков заявил, что не знает, ревакцинировался ли президент Путин от коронавируса

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не знает, прошел ли президент России Владимир Путин повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Не могу сказать, не знаю», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

В свою очередь, представитель Кремля, отвечая на вопрос, делал ли он сам ревакцинацию, ответил, что делал прививку. «Она у меня еще пока действует», — уточнил он.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом.

В сентябре 2021 года глава государства ушел на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его близком окружении. Позже — в ноябре прошлого года — аналогичные меры предпринял полномочный представитель Владимира Путина в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

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Сергей Истомин
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