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В России выявили максимальное со 2 мая число случаев COVID-19

Оперштаб сообщил о выявлении 5685 случаев коронавируса за сутки, это максимум со 2 мая

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России за последние сутки выявили 5685 случаев заражения коронавирусом — это максимальное число заражений со 2 мая. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 504 729 . Об этом в среду, 20 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4200.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1110. За этот же период 4317 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 919 843.

За сутки умерли 37 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 997 человек.

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Анастасия Шейкина
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