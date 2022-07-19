В России выявили 4200 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4200 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 4200 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 499 044. Об этом во вторник, 19 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4548.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (790), Петербурге (521) и в Московской области (384). Меньше всего — в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии (по 1 случаю) и Дагестане (2 случая), а также на Чукотке, в Адыгее, Ингушетии и Алании (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1337. За этот же период 4186 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 915 526.

За сутки умерли 44 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 960 человек.