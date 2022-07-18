В России выявили 4548 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4548 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 4548 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 494 844. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4664.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (926), Петербурге (517) и в Московской области (375). Меньше всего — в Дагестане (1 случай), Карачаево-Черкесии (2 случая), а также в Сахалинской и Смоленской областях (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 575. За этот же период 2 531 человек выздоровел и был выписан из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 911 340.

За сутки умерли 35 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 381 916 человек.