В России за сутки выявили 4664 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4664 случаев COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявили 4664 случая заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие 24 часа число госпитализаций с коронавирусом составило 705, сообщил оперштаб. За этот же период 2483 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 908 809.

За сутки умерли 46 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 381 881 человек. Всего с начала пандемии в 2020 году оперштаб сообщил о выявлении 18 490 296 случаев коронавируса.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4698. Это было максимальным показателем с 26 мая.