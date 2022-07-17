Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России за сутки выявили 4664 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4664 случаев COVID-19 за сутки

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 4664 случая заражения COVID-19. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие 24 часа число госпитализаций с коронавирусом составило 705, сообщил оперштаб. За этот же период 2483 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 908 809.

За сутки умерли 46 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 381 881 человек. Всего с начала пандемии в 2020 году оперштаб сообщил о выявлении 18 490 296 случаев коронавируса.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4698. Это было максимальным показателем с 26 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Тюрколог заявил о возможности нового этапа торга НАТО с Турцией
В Совфеде прокомментировали угрозы ВСУ об атаке Крымского моста
Половина россиян осталась недовольна летним отпуском
Премьер Сербии заявила о крупнейшем в новейшей истории скандале с Хорватией
Звезда телешоу «Дом-2» опубликовала фото из кабинета Жириновского
В ДНР заявили об освобождении 253 населенных пунктов
В России за сутки выявили 4664 случая коронавируса
На остановке в Энергодаре обнаружили взрывное устройство
Россиян начали штрафовать за выбрасываемый из автомобилей мусор
Самая татуированная женщина мира показала старые фото с чистой кожей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.