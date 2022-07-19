Росздравнадзор заявил о необходимости активизировать вакцинацию

Росздравнадзор призвал возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19

В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике COVID-19, активизировать вакцинацию и организовать информационную кампанию о необходимости прививок. Об этом во вторник, 19 июля, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Соответствующее обращение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19», — подчеркнула Самойлова.

Также территориальным органам Росздравнадзора вместе с региональными органами власти нужно проверить наличие в российских субъектах необходимых для лечения COVID-19 препаратов и средств индивидуальной защиты, а также обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения.

Для контроля за исполнением озвученных поручений с 20 июля в надзорном ведомстве начнутся ежедневные тематические заслушивания регионов о сложившейся ситуации с распространением коронавируса.

По данным опрештаба на 19 июля, в России за последние сутки выявили 4200 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 499 044.