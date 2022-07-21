Минобороны заявило об отказе мобилизованных в ряды ВСУ жителей ехать в Донбасс

Минобороны России заявило об отказе мобилизованных в ряды ВСУ жителей ехать в Донбасс

Жители западных областей, мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказываются ехать в Донбасс. Так, военные 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Об этом журналистам заявили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, командованием ВСУ 100-я бригада была разоружена, зачинщики арестованы. Кроме того, принято решение о переформировании соединения, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь снарядов украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Херсонской и Харьковской областях.

Кроме того, в министерстве обороны России отчитались о сбитом вертолете Ми-8 воздушных сил Украины и пяти беспилотниках ВСУ.

