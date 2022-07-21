В Москве полицейские задержали нападавшего на женщин в парке насильника

В Москве задержали молодого человека за сексуальное насилие над двумя женщинами в парке

На северо-западе Москвы сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего молодого человека, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Об этом в четверг, 21 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным ведомства, днем 17 июля в Митинском парке фигурант напал на потерпевшую и надругался над ней. Через некоторое время он также пытался домогаться другой женщины, но ей удалось сбежать.

На кадрах видно, как правоохранители ведут задержанного по отделу полиции и предъявляют ему обвинение.

Следователи ходатайствуют о помещении насильника в СИЗО. Также его проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее стало известно, что в Твери сотрудники МВД задержали иностранца за сексуальное насилие над женщинами у реки.