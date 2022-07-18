Российские полицейские задержали иностранца за сексуальное насилие над женщинами

В Твери сотрудники МВД задержали иностранца за сексуальное насилие над женщинами у реки

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области задержали 27-летнего иностранца, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 июля на Краснофлотской набережной Твери мужчина напал на потерпевшую, гулявшую с собакой, и надругался над ней. Утром 11 июля на набережной Афанасия Никитина фигурант также пытался изнасиловать другую женщину, но ему помешали прохожие.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела и поместили фигуранта в СИЗО. Также его проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае трех жителей Анапы приговорили к срокам от 13 до 19 лет колонии строгого режима за изнасилование девушки и убийство ее сожителя.