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Байден оценил возможную поездку Пелоси на Тайвань

Президент США Байден назвал не очень хорошей идеей поездку Пелоси на Тайвань

Фото: Shutterstock

Визит спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань на данный момент не является хорошей идеей. Так возможную поездку политика оценил президент США Джо Байден, пишет Politico.

«Военные считают, что сейчас это не очень хорошая идея», — заявил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По словам Байдена, он намерен поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие десять дней.

Пелоси планировала посетить Тайвань в августе, сообщили изданию источники. Отмечается, что этот визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером палаты представителей США. Однако теперь неясно, повлияют ли слова американского лидера на отмену или перенос поездки.

Пекин, в свою очередь, выступает против посещения Пелоси острова. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь подчеркивал, что поездка кардинально повлияет на отношения между двумя государствами, так как визит американского спикера «нанесет ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая».

Как считает научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян, в администрации Байдена недооценивают решимость Пекина отстоять свой суверенитет. По словам ученого, военный ответ уже определен, и Пелоси должна понимать, что понесет ответственность за разжигание конфликта, быть может, более опасного, чем кризис в Тайваньском проливе в 1996 году.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Несмотря на такую позицию Пекина, в последнее время американские власти активизировали контакты и обмены с Тайбэем.

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Варвара Кошечкина
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