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В КНР заявили о риске разрушения отношений США и Китая из-за Тайваня

Global Times: визит Пелоси на Тайвань может спровоцировать кризис в Тайваньском проливе
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Leah Millis / Reuters

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может спровоцировать кризис в Тайваньском проливе. Об этом пишет Global Times.

В КНР заявили о риске разрушения отношений США и Китая из-за поездки американского политика. Как считает научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян, в администрации Байдена недооценивают решимость Пекина отстоять свой суверенитет.

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По словам ученого, военный ответ уже определен, и Пелоси должна понимать, что понесет ответственность за разжигание конфликта, быть может, более опасного, чем кризис в Тайваньском проливе в 1996 году.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти готовятся жестко и решительно ответить Вашингтону в случае визита Пелоси. «Конгресс — часть американского государственного аппарата. Это означает, что он должен твердо следовать политике "одного Китая", которой придерживаются США», — заявил дипломат.

Вашингтон считает Тайвань независимым, в то время как Пекин настаивает на том, что эти территории принадлежат ему. Несмотря на такую позицию Пекина, в последнее время американские власти активизировали контакты и обмены с Тайбэем.

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Виктория Кондратьева
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