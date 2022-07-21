Стало известно о возможных кадровых перестановках в Госдуме

Ura.ru: вице-спикером Госдумы может стать лидер ЛДПР Слуцкий

В Государственной Думе в ближайшее время ожидаются кадровые перестановки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Ura.ru в Telegram.

По информации собеседника издания, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий может стать вице-спикером нижней палаты парламента вместо Бориса Чернышова — последний в таком случае возглавит ЛДПР. Сроки возможных перестановок неизвестны.

В беседе с Ura.ru Слуцкий опроверг изложенную информацию, а Чернышов отказался ее комментировать.

Отмечается, что ранее Чернышов был одним из главных претендентов на пост главы ЛДПР после смерти Владимира Жириновского.

15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса» — ему пообещали новую работу. Новым главой госкорпорации стал Юрий Борисов, который занимал пост вице-премьера.