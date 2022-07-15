Кремль пообещал Рогозину новую работу

Пресс-секретарь Песков пообещал Рогозину своевременное трудоустройство

Дмитрий Рогозин, покинувший в пятницу, 15 июля, должность гендиректора «Роскосмоса», будет своевременно трудоустроен. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, отставка Рогозина не связана с какими-либо претензиями к его работе.

«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально. Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом», — ответил Песков на соответствующие вопросы журналистов.

Как сообщалось ранее, Рогозин покинул должность главы «Роскосмоса». Генеральным директором госкорпорации стал Юрий Борисов, ранее занимавший в правительстве России пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс.

Рогозин был назначен руководителем «Роскосмоса» в мае 2018 года указом главы государства. До этого он занимал должность зампреда правительства России, отвечая за оборонно-промышленный комплекс.