Звезда «Кривого зеркала» описал феномен Петросяна

Артист Морозов заявил, что ему жаль пренебрежительно отзывающихся о Петросяне людей

Известный артист, участник программ «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» Александр Морозов заявил, что мало кто понимает, каким трудом автор этих передач Евгений Петросян заработал свою славу. Феномен юмориста он описал в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Морозов признался, что считает оскорбительным слово «петросяновщина», каким обычно описывают плоский и некачественный юмор. По словам артиста, ему жаль людей, которые пренебрежительно отзываются об этом юмористе.

«Можно любить юмор Евгения Вагановича [Петросяна], можно его не любить. Но мало кто понимает, что добиться этой известности — это какой труд, это какой путь», — сказал звезда «Кривого зеркала». Помимо этого, он выразил уверенность в том, что Петросяна в России любит «огромное количество людей».

Ранее Морозов также высказался о невежливом поведении стендап-комика из Comedy Club, вместе с которым он вел благотворительное мероприятие. Артист признался, что был неприятно удивлен манерами юмориста.

В апреле Морозов рассказал о том, сколько зарабатывал, когда «Кривое зеркало» выходило на телевидении четыре раза в месяц. «За каждый выпуск ["Кривого зеркала"] мы получали... очень неплохие деньги. И всем казалось, что это будет вечно», — вспомнил юморист. После наступления финансового кризиса ситуация изменилась. Артист остался без денег и с непогашенный кредитом.