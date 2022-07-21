Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» описал феномен Петросяна

Артист Морозов заявил, что ему жаль пренебрежительно отзывающихся о Петросяне людей
Александр Морозов

Александр Морозов. Кадр: Историс - Откройте, Давид! / YouTube

Известный артист, участник программ «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» Александр Морозов заявил, что мало кто понимает, каким трудом автор этих передач Евгений Петросян заработал свою славу. Феномен юмориста он описал в YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Морозов признался, что считает оскорбительным слово «петросяновщина», каким обычно описывают плоский и некачественный юмор. По словам артиста, ему жаль людей, которые пренебрежительно отзываются об этом юмористе.

«Можно любить юмор Евгения Вагановича [Петросяна], можно его не любить. Но мало кто понимает, что добиться этой известности — это какой труд, это какой путь», — сказал звезда «Кривого зеркала». Помимо этого, он выразил уверенность в том, что Петросяна в России любит «огромное количество людей».

Ранее Морозов также высказался о невежливом поведении стендап-комика из Comedy Club, вместе с которым он вел благотворительное мероприятие. Артист признался, что был неприятно удивлен манерами юмориста.

В апреле Морозов рассказал о том, сколько зарабатывал, когда «Кривое зеркало» выходило на телевидении четыре раза в месяц. «За каждый выпуск ["Кривого зеркала"] мы получали... очень неплохие деньги. И всем казалось, что это будет вечно», — вспомнил юморист. После наступления финансового кризиса ситуация изменилась. Артист остался без денег и с непогашенный кредитом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против России
В «VK Звонках» появилась новая функция
В Сбере сообщили о работе над восстановлением доступа к сервисам банка
В Германии предрекли мировую войну из-за «тайваньских амбиций» Китая
Магазин Levi's открылся в Москве с новым названием
В Кремле поделились ожиданиями от будущего премьера Великобритании
Поля с пшеницей загорелись в Запорожье после ударов РСЗО
В России начались проблемы с углублением дна
В России усомнились в способности Европы заполнить газовые хранилища к зиме
Охваченную огнем свалку в российском городе сняли на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.