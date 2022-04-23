Артист «Кривого зеркала» высказался о заработке в программе

Артист Морозов заявил, что получал «неплохие деньги» за каждый выпуск шоу «Кривое зеркало»

Известный российский юморист, артист программы «Кривое зеркало» Александр Морозов описал заработок на телепередаче. О доходе благодаря шоу он высказался в разговоре с «Аргументами и фактами».

Морозов напомнил, что в прошлом приобрел квартиру на Кутузовском проспекте в Москве. Юморист заявил, что тогда был вынужден выплачивать долларовый кредит. По словам артиста, когда он брал на себя это обязательство, «Кривое зеркало» выходило на телевидении четыре раза в месяц. «За каждый выпуск ["Кривого зеркала"] мы получали... очень неплохие деньги. И всем казалось, что это будет вечно», — вспомнил юморист.

Однако, как заявил он, стабильная ситуация с заработком «быстро кончилась» в связи с наступлением финансового кризиса в 2008 году. «Я остался без денег с непогашенным кредитом. Вот тогда были у меня часы уныния», — посетовал Морозов. Артист также добавил, что жилье на Кутузовском проспекте у него выкупили соседи, благодаря чему он «выкрутился» из сложного положения.

Осенью 2020 года Морозов рассказал о долгах, появившихся у него из-за пандемии коронавируса. По словам юмориста, у него возникла задолженность по ипотеке. Артист пожаловался на звонки коллекторов, которые угрожали ему.