Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Артист «Кривого зеркала» высказался о заработке в программе

Артист Морозов заявил, что получал «неплохие деньги» за каждый выпуск шоу «Кривое зеркало»

Кадр: марафон юмора / YouTube

Известный российский юморист, артист программы «Кривое зеркало» Александр Морозов описал заработок на телепередаче. О доходе благодаря шоу он высказался в разговоре с «Аргументами и фактами».

Морозов напомнил, что в прошлом приобрел квартиру на Кутузовском проспекте в Москве. Юморист заявил, что тогда был вынужден выплачивать долларовый кредит. По словам артиста, когда он брал на себя это обязательство, «Кривое зеркало» выходило на телевидении четыре раза в месяц. «За каждый выпуск ["Кривого зеркала"] мы получали... очень неплохие деньги. И всем казалось, что это будет вечно», — вспомнил юморист.

Однако, как заявил он, стабильная ситуация с заработком «быстро кончилась» в связи с наступлением финансового кризиса в 2008 году. «Я остался без денег с непогашенным кредитом. Вот тогда были у меня часы уныния», — посетовал Морозов. Артист также добавил, что жилье на Кутузовском проспекте у него выкупили соседи, благодаря чему он «выкрутился» из сложного положения.

Осенью 2020 года Морозов рассказал о долгах, появившихся у него из-за пандемии коронавируса. По словам юмориста, у него возникла задолженность по ипотеке. Артист пожаловался на звонки коллекторов, которые угрожали ему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о поставках в Россию военной техники из Европы вопреки запретам
Моргенштерн рассказал о причинах развода с бывшей женой
Киев рассмотрел возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Жительница Подмосковья убила сожителя ножом и пришла в полицию с повинной
В Госдуме сообщили о трех возможных претендентах на пост Рашкина
Названы секреты безопасного использования смартфона
Костя Цзю назвал главную слабость Фьюри перед боем с Уайтом
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
YouTube лишился более 20 процентов российских авторов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.