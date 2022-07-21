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Российский полицейский совершил самоубийство на рабочем месте

В Арзамасе на рабочем месте нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
Илья Калинин

Илья Калинин. Фото: телеграм-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области в отделении полиции Арзамаса 25-летний участковый совершил самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, 20 июля офицер пришел на рабочее место, забрал свое табельное оружие и приступил к службе. В конце рабочего дня коллеги обнаружили его с огнестрельной раной головы. Записку рядом с телом правоохранители не нашли.

Ранее стало известно, что под Нижним Тагилом у кладбища было обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением. Полицейский служил участковым уполномоченным отдела полиции №17 Нижнего Тагила. Силовик перестал выходить на связь, когда поехал в один из садовых домов для проверки сообщения о похищенных вещах.

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Екатерина Власова
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