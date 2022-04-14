Российский полицейский покончил с собой рядом с кладбищем

Рядом с кладбищем под Нижним Тагилом нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Под Нижним Тагилом у кладбища было обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, тело нашли на вершине горы Липовой в лесу рядом с поселком Черноисточинск. Полицейский служил участковым уполномоченным отдела полиции №17 Нижнего Тагила. Силовик перестал выходить на связь, когда поехал в один из садовых домов для проверки сообщения о похищенных вещах.

Представитель МВД подчеркнул, что смерть участкового не связана с криминалом или его работой. Силовик покончил с собой, уточнил источник TagilCity.

Следователи провели осмотр места происшествия, тело полицейского отправлено на экспертизу, сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга.