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В США впервые за 40 лет выявили заражение полиомиелитом

Минздрав Нью-Йорка сообщил о случае заражения полиомиелитом в округе Рокленд

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

В США впервые за 40 лет зафиксирован случай заражения полиомиелитом, болезнь была выявлена у жителя округа Рокленд, штат Нью-Йорк. Об этом сообщили представители местного Минздрава, сообщает Spectrum News.

«Многие из вас, возможно, слишком молоды, чтобы помнить полиомиелит, но когда я рос, эта болезнь вселяла страх в семьи, в том числе и в мою собственную. Тот факт, что прошло еще несколько десятилетий после создания вакцины, показывает вам, насколько она неумолима», — заявил глава округа Эд Дэй, призвав жителей к всеобщей вакцинации.

Представители Минздрава уточнили, что заболевший местный житель мог заразиться за пределами США.

Полиомиелит поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или смерти, наиболее распространена среди младенцев и детей. Вакцина против болезни была введена в США в 1955 году, это остановило длительную эпидемию в стране, которая оставила парализованными 21 тысячу и убила 3175 человек. Последние естественные случаи заболевания полиомиелитом в Соединенных Штатах были зафиксированы в 1979 году.

Ранее глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о новой волне коронавируса в Европе, вызванной подвариантами штамма омикрон.

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Дмитрий Сотак
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