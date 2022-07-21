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В Приднестровье обвинили поставки НАТО в раздувании конфликта в регионе

Глава МИД ПМР Игнатьев заявил, что оружие НАТО в Молдавии раздувает конфликт в регионе

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Поставки вооружения НАТО для Молдавии раздувают конфликт в регионе. В этом обвинил альянс глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«[Оружие НАТО] провоцирует "горячие головы", коих, судя по заявлению комбатантов и некоторых чиновников Молдавии, там и так хватает», — заявил глава ведомства. Он заметил, что в Приднестровье следят за действиями альянса в рамках военно-политического освоения территории между Прутом и Днестром.

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Алевтина Запольская
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