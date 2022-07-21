Заявлявший об уходе из КХЛ хоккеист вернется в Россию

Заявлявший об уходе из КХЛ шведский хоккеист Робин Пресс вернется в Россию

Шведский защитник череповецкой «Северстали» Робин Пресс вернется в Россию и присоединится к команде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Николай Канаков подтвердил, что легионер оформил российскую визу. Спортсмену придется лететь в Россию через Турцию или ОАЭ, так как прямых рейсов нет. «Он ждет коньки, потому что его коньки сами могут не доехать», — добавил Канаков.

В начале июня Пресс заявлял о готовности уйти из российского клуба, однако позже изменил решение. В Швеции защитник столкнулся с угрозами отстранения от выступлений за сборную страны.

Пресс перешел в «Северсталь» в мае 2021-го, присоединившись к клубу на правах свободного агента. На его счету 48 матчей в КХЛ, в которых он набрал 18 очков (пять заброшенных шайб и 13 результативных передач).