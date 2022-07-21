В Кремле прокомментировали возможность диалога между Россией и Украиной

Представитель Кремля Песков заявил, что возможность диалога между Россией и Украиной есть

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировали возможность диалога между Россией и Украиной. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, ни президент России Владимир Путин, ни российский министр иностранных дел Сергей Лавров «никогда не говорили о закрытии двери для переговоров».

Ранее Лавров заявил, что вести переговоры с Киевом на данном этапе бессмысленно. По словам Лаврова, Запад удерживает украинскую сторону от любых конструктивных шагов, продолжая посылать в страну оружие и заставляя Киев использовать его все более рискованно.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на Украине. Делегации России и Украины провели три очных раунда переговоров и продолжили консультации в онлайн-формате. Однако 2 июня Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке диалога по урегулированию ситуации.