Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Защищенные ПК научились взламывать через кабели

BleepingComputer: изолированные компьютеры научились взламывать через кабели SATA

Фото: Shutterstock

Израильские специалисты описали возможность атаки на изолированные ПК с помощью модифицированных кабелей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

О новом методе взлома компьютеров рассказали инженеры Университета имени Бен-Гуриона (Израиль). По словам авторов исследования, хакеры научились получать данные с защищенных компьютеров, используя модифицированные кабели SATA — они применяются для обмена данными между ПК и накопителями информации. Речь идет об изолированных ПК — компьютерах в правительственных или корпоративных сетях, на которых хранятся конфиденциальные данные.

Новый вид атаки получил название SATAn. По словам ученых, кабели SATA можно настроить таким образом, чтобы они с помощью электромагнитных сигналов на особой частоте передавали информацию злоумышленникам. В ходе эксперимента инженерам удалось передать с изолированной машины на приемник слово SECRET.

По словам специалистов, для осуществления атаки необходимо не только установить в компьютер жертвы модифицированный кабель SATA, но и разместить вблизи от него приемник. В среднем данные передавались со скоростью около одного бита в секунду, успешная передача сигнала была обеспечена на расстоянии не более 120 сантиметров.

В середине июля инженеры компании ESET рассказали об уязвимостях, которые позволяют получить доступ к портативным компьютерам Lenovo. Под угрозой взлома оказались более 70 моделей ноутбуков бренда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
МЕРКОСУР отказался слушать Зеленского
Рискнувшая поехать в Крым по «единому билету» россиянка поделилась впечатлениями
Известный фотограф высказался о проблемах в Москве
Россиянам рассказали о возможных осложнениях после COVID-19
Французский банкир заявил о гибели Запада из-за антироссийских санкций
Врачи назвали все опасности долгого воздержания для здоровья
20 женщин и детей из одной семьи погибли по пути на свадьбу
В США уклоняющихся от санкций против России захотели приравнять к мафии
В Приморье обрушился мост
Роструд предостерег IKEA от нарушения прав сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.