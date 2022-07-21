Приложение Сбера заработало после сбоя

Приложение «СберБанк Онлайн» восстановило работу после сбоя.

Приложение «СберБанк Онлайн», в работе которого произошел сбой, полностью восстановило работу. О том, что неполадки в работе сервиса были устранены, сообщают «Известия».

Представители банка прокомментировали сбой в Telegram-канале Сбера. «В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации», — отметили они.

В Сбере также принесли извинения пользователям приложения за неудобства, которые возникли в результате неполадок.

О том, что в работе приложения Сбера произошел сбой, сообщалось в четверг, 21 июля. Некоторые пользователи при попытке воспользоваться им видели сообщение об ошибке. В нем говорилось, что у устройства отсутствует соединение с интернетом, поэтому необходимо воспользоваться другой сетью. «Код ошибки 01-05», — уточнялось во всплывающем сообщении, которое появлялось при попытке зайти в приложение.

Предыдущий сбой в работе приложения «СберБанк Онлайн» произошел в декабре. Проблемы с отображением баланса по картам и вкладам, которые затронули менее 0,1 процента пользователей приложения, были вскоре исправлены.