Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Приложение Сбера заработало после сбоя

Приложение «СберБанк Онлайн» восстановило работу после сбоя.

Фото: Shutterstock

Приложение «СберБанк Онлайн», в работе которого произошел сбой, полностью восстановило работу. О том, что неполадки в работе сервиса были устранены, сообщают «Известия».

Представители банка прокомментировали сбой в Telegram-канале Сбера. «В настоящий момент часть наших клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации», — отметили они.

В Сбере также принесли извинения пользователям приложения за неудобства, которые возникли в результате неполадок.

О том, что в работе приложения Сбера произошел сбой, сообщалось в четверг, 21 июля. Некоторые пользователи при попытке воспользоваться им видели сообщение об ошибке. В нем говорилось, что у устройства отсутствует соединение с интернетом, поэтому необходимо воспользоваться другой сетью. «Код ошибки 01-05», — уточнялось во всплывающем сообщении, которое появлялось при попытке зайти в приложение.

Предыдущий сбой в работе приложения «СберБанк Онлайн» произошел в декабре. Проблемы с отображением баланса по картам и вкладам, которые затронули менее 0,1 процента пользователей приложения, были вскоре исправлены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Кривотулова
Обсудить
Последние новости
В Польше объявили набор в бригады теробороны на границе с Украиной
Минюст России попросил ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»
Под Херсоном нашли группу раненых украинских военных и оказали им помощь
Крупнейший в мире производитель титана заинтересовался добычей в России
Россиянин попал в СИЗО за организацию убийства бывшей любовницы
Шойгу вручил «Золотую звезду» гендиректору «Алмаза-Антея»
Медведев назвал беженцам из Донбасса условие для продления сроков пребывания
Фанаты «Ференцвароша» потребовали уволить Черчесова после поражения в ЛЧ
Эксперт рассказал об использовании мошенниками халатности модераторов YouTube
В США оценили российскую «Коалицию»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.