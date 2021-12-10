Работу приложения Сбера восстановили после сбоя

Все сервисы Сбера, включая приложение «СберБанк Онлайн», в котором произошел сбой, работают в штатном режиме. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе банка.

Представители Сбера рассказали, что проблемы с отображением баланса по картам и вкладам, которые затронули менее 0,1 процента пользователей приложения, были исправлены. «Все сервисы банка работают штатно», — говорится в заявлении.

Ранее 10 декабря сообщалось, что пользователи мобильного приложения «СберБанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе сервиса. У некоторых клиентов возникли проблемы при отображении баланса по картам и вкладам. В пресс-службе банка уточнили, что сразу после появления жалоб специалисты начали работы по восстановлению приложения.

До этого стало известно, что в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появился сервис «Дать в долг», который поможет пользователям не забыть о данной в долг или полученной сумме. С помощью новой услуги можно зафиксировать передачу денежных средств и срок их возврата.