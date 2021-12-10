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В Сбербанке начали восстанавливать работу приложения после сбоя

Пресс-служба Сбербанка: в ближайшее время приложение банка восстановится после сбоя

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пользователи мобильного приложения «СберБанк Онлайн» испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных Downdetector, который фиксирует отчеты о сбоях. В пресс-службе банка сообщили ТАСС, что работы по восстановлению приложения уже начались.

В Сбере отметили, что часть пользователей могла столкнуться с проблемами при отображении баланса по картам и вкладам. «Все остальные сервисы банка работают в штатном режиме. В самое ближайшее время технические специалисты исправят ситуацию», — отметили в пресс-службе.

По данным Downdetector, на пике — около 13 часов дня — о проблемах с работой сервиса сообщили около 500 человек. Большинство жалоб клиентов было связано с переводами средств — об этом написали 43 процента пользователей.

Еще 41 процент пожаловался на неполадки в работе мобильного банкинга, 16 процентов столкнулись со сложностями с онлайн-банкингом. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис «Дать в долг», который поможет пользователям не забыть о полученной или данной в долг сумме. С его помощью можно зафиксировать передачу денежных средств и срок их возврата.

Дарья Кучерявых
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