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Оценены объемы поставок газа по «Северному потоку»

Поставки газа по «Северному потоку» достигли 40 процентов от максимума

Фото: Jens Büttner / Global Look Press

Поставки газа по «Северному потоку» достигли уровня, фиксировавшегося до приостановки на ремонт 11 июля, — примерно 40 процентов от максимума, пишет ТАСС со ссылкой на данные оператора проекта компании Nord Stream AG.

Показатель был достигнут на второй час после возобновления прокачки, ожидалось, что выход на соответствующие мощности потребует несколько часов.

Газ по трубопроводу вновь начал поступать с 7 утра по московскому времени утром 21 июля. Прокачка по нему была сокращена до нынешних 40 процентов еще с середины июня.

«Газпром» ситуацию объясняет техническими причинами, ссылаясь на невозможность вернуть из Канады находившееся на ремонте оборудование. По данным СМИ, нужная турбина должна прибыть в двадцатых числах июля.

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Платон Щукин
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