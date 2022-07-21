Стали известны подробности спасения белого медведя с банкой сгущенки в пасти

Глава Росприроднадзора рассказала, что спасенный в Диксоне медведь оказался медведицей

Спасенный в поселке Диксон Красноярского края медведь, в чьей пасти застряла банка сгущенки, оказался медведицей. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Радионова также раскрыла подробности спасения животного. По ее словам, ввести медведицу в сон удалось первым же выстрелом транквилизатора. После этого пасть животного освободили от банки, раны внутри пасти обработали.

«Медведя обнаружили в 3 километрах от аэропорта Диксона (...) Зверь оказался молодой медведицей, весом 80-90 килограммов», — сообщила Радионова.

По словам главы ведомства, когда ветеринары закончат работать с медведицей и отправят ее в естественную среду обитания, за ней продолжат присматривать.

Кадры с животным, которое пришло за помощью к людям в поселок Диксон, появились в сети 20 июля. Медведь хотел съесть сгущенку, но застрял языком в металлической банке. На помощь обессиленному белому медведю отправили специалистов из Москвы. В их числе главный ветеринарный врач Московского зоопарка.