Венгрия захотела закупить больше газа у России

Глава МИД Венгрии заявил о желании страны закупить дополнительные объемы газа у России

Венгрия хотела бы закупить дополнительные 700 миллионов кубометров газа у России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы сегодня поговорить и договориться о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», — сказал Сийярто. Он добавил, что провести переговоры по этому вопросу его уполномочило венгерское правительство. Венгрия уже предприняла меры для приема дополнительных объемов газа через южное направление и интерконнектор на границе с Австрией и Словакией.

По словам Сийярто, в сложившейся международной обстановке самым важным для Венгрии является вопрос обеспечения ее энергобезопасности в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что без поставок из России обеспечить страну дополнительными объемами топлива не получится. «Можно мечтать и строить воздушные замки, но такова реальность», — сказал глава венгерского МИД.

Накануне визита Сийярто официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи сообщил, что министр обсудит в Москве дополнительные закупки 700 миллионов кубометров газа. Для этого запланированы встречи Сияйрто с вице-премьером Александром Новаком, вице-премьером и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В июле также стало известно, что Россия резко нарастила поставки нефти в Венгрию. Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье с 1 по 14 июля упал на 0,9 процента, при этом поставки нефти по трубопроводу в Венгрию взлетели на 41 процент. Петер Сийярто и ранее заявлял о невозможности заменить нефть и газ из России.