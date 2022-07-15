Россия резко нарастила поставки нефти в одну европейскую страну

Россия нарастила поставки нефти в Венгрию на 41 процент

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье с 1 по 14 июля упал на 0,9 процента, при этом поставки нефти по трубопроводу в Венгрию взлетели на 41 процент, а в Китай — более чем на 7 процентов, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Трубопроводный экспорт нефти в Венгрию резко вырос до 20,7 тысячи тонн в сутки. Поставки в Китай — до 113,6 тысячи тонн в сутки. Россия нарастила поставки сырья не только в эту одну европейскую страну, но немного они увеличились в Словакию (плюс 3,8 процента, до 8,1 тысячи тонн) и Чехию (плюс два процента, до 9,8 тысячи тонн).

Поставки из России в Германию с начала июля упали на 19 процентов, до 31,9 тысячи тонн в сутки, в Польшу — на 5,8 процента, до 30,8 тысячи тонн в сутки.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о невозможности заменить нефть и газ из России. По его словам, Венгрия попросила об исключении в эмбарго на российскую нефть, поскольку в противном случае обеспечить страну достаточным количеством топлива было бы «физически невозможно».

