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Режиссера «Лиги справедливости» вновь обвинили в манипуляциях с ботами

Зак Снайдер привлек ботов для продвижения режиссерской версии «Лиги справедливости»

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Режиссера Зака Снайдера вновь обвинили в манипуляциях с ботами. Об этом говорится в расследовании издания Rolling Stone.

В нем утверждается, что кинематографист привлек ботов для продвижения режиссерской версии «Лиги справедливости». Это произошло в 2018 году, когда в интернете начало набирать популярность фанатское движение #ReleaseTheSnyderCut. Выяснилось, что 13 процентов аккаунтов, призывающих выпустить режиссерскую версию блокбастера, были фейковыми.

Около 20 человек, причастных к созданию «Лиги справедливости», заявили, что Снайдер лично контролировал эти манипуляции. Они сравнили его со злодеем Лексом Лютором.

В мае режиссера обвинили в нечестной победе на премии «Оскар» — кинематографист якобы использовал ботов, чтобы выиграть. Издание The Wrap ссылалось на сервис Tweet Binder и утверждало, что во время зрительского голосования за фильмы режиссера по большей части голосовали именно онлайн-боты. Профессор Дэвид Кирш из Университета Мэриленда подтвердил, что аккаунты тех, кто голосовал за Снайдера, действительно не похожи на страницы настоящих люди.

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Марина Погосян
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