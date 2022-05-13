Зака Снайдера обвинили в нечестной победе на «Оскаре»

The Wrap: победу фильмов Зака Снайдера на «Оскаре» назвали сфальсифицированной

Американского режиссера Зака Снайдера обвинили в нечестной победе на премии «Оскар» — кинематографист якобы использовал ботов, чтобы выиграть. Об этом сообщает The Wrap.

Отмечается, что победа Снайдера был сфальсифицирована. Издание ссылается на сервис Tweet Binder и утверждает, что во время зрительского голосования за фильмы режиссера по большей части голосовали именно онлайн-боты. Профессор Дэвид Кирш из Университета Мэриленда подтвердил, что аккаунты тех, кто голосовал за Снайдера, действительно не похожи на страницы настоящих люди.

Сам кинематографист и его представители пока никак не прокомментировали ситуацию.

28 марта стало известно, что фильма Зака Снайдера «Армия мертвецов» получил первую в истории премии «Оскар» награду, присужденную по итогам голосования в интернете. Данная номинация была введена организаторами «Оскара» в этом году для поднятия рейтингов трансляции. Ранее лидером опроса зрителей называли картину «Золушка» с актером Билли Портером в роли феи-крестной.

«Армия мертвецов» входит в топ-10 популярных лент 2021 года по версии портала Internet Movie Database (IMDb), крупнейшей в мире базы данных о кинематографе. Ожидается продолжение зомби-боевика под рабочим названием «Планета мертвецов».