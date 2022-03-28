Фильм Зака Снайдера получил первый в истории «Оскар» от зрителей

Фильм Зака Снайдера «Армия мертвецов» получил первый в истории премии «Оскар» от зрителей

Фильм «Армия мертвецов» американского режиссера Зака Снайдера получил первую в истории премии «Оскар» награду, присужденную по итогам голосования в интернете. Об этом пишет Deadline.

Отмечается, что данная номинация была введена организаторами «Оскара» в этом году для поднятия рейтингов трансляции. Ранее лидером опроса зрителей называли картину «Золушка» с актером Билли Портером в роли феи-крестной.

«Армия мертвецов» входит в топ-10 популярных лент 2021 года по версии портала Internet Movie Database (IMDb), крупнейшей в мире базы данных о кинематографе. Ожидается продолжение зомби-боевика под рабочим названием «Планета мертвецов».

94-я церемония вручения награды американской киноакадемии «Оскар» прошла в Dolby Theatre в Голливуде. Лучшим фильмом признали драму «CODA: ребенок глухих родителей».