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На «Оскаре» назвали лучший фильм года

«CODA: ребенок глухих родителей» получил «Оскар» за «Лучший фильм года»

Фото: Pixabay

«CODA: ребенок глухих родителей» был назван лучшим фильмом на кинопремии «Оскар», пишет РИА Новости.

Номинацию «Лучший фильм года» получили десять картин: «Власть пса» Джейн Кэмпион, «Дюна» Дени Вильнева, «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, «Белфаст» (Кеннет Брана), «Не смотрите наверх» (Адам Маккей), мюзикл «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, «Король Ричард» (Рейнальдо Маркус Грин).

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94-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» проходит в Dolby Theatre в Голливуде. Ведущими премии стали актрисы Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Вручение премии проходит под девизом «Любители кино вместе».

В этом году впервые организаторы премии решили объявить победителей в восьми категориях до начала церемонии. Всего на популярную премию в этом году претендует в общей сложности 38 произведений.

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Марина Совина
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