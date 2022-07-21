Телеведущая Ксения Собчак показала лицо без косметики на новом фото в купальнике

Телеведущая Ксения Собчак показала лицо без макияжа на новом фото в купальнике и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и также запрещена).

40-летняя знаменитость опубликовала в сторис снимок, на котором она предстала перед подписчиками в купальном топе фиолетового цвета на завязках и с двумя ожерельями на шее — с жемчугом и кулоном в виде звезды. На кадре видно, что на ее лице полностью отсутствует косметика, а волосы собраны в низкий пучок.

Кроме того, журналистка выложила видео, где станцевала перед зеркалом в зеленых расклешенных штанах, соломенной шляпе, очках и в том же топе. Поклонники оценили внешний вид Собчак в комментариях под публикацией, которая набрала более 27 тысяч лайков. «Невероятно яркая девушка», «Ксения, вы восхищение», «Фигура — огонь!», «Все при ней — и красавица и умница», «Классная! Человек без комплексов. Сама себе настроение», «Отличный купальник, прекрасная фигура. Отлично быть просто собой», — высказывались они.

В мае Ксения Собчак предсказала новый обувной тренд. Светская львица назвала туфли с острым носом самой модной моделью обуви в текущем сезоне. Знаменитость сопроводила высказывание фотографиями босоножек бренда DATT, заостренный мыс которых примерно на восемь сантиметров длиннее окончания стопы.