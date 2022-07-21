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Израиль направит в Россию делегацию для решения проблемы с ликвидацией «Сохнута»

Израиль заявил о намерении направить делегацию в Россию из-за ситуации с «Сохнутом»

Фото: Reuters

Израиль намерен дипломатическими мерами добиваться продолжения деятельности агентства «Сохнут» и поэтому направит делегацию для решения этой проблемы. Об этом заявил премьер-министр Яир Лапид по итогам оперативного правительственного совещания, главной темой которого стала претензия Минюста России к организации и призывы к ее ликвидации, сообщила канцелярия главы еврейского государства.

«Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность Еврейского агентства не прекратилась», — заявил Лапид.

Он добавил, что в состав делегации войдут члены канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел и министерства юстиции и абсорбции.

Накануне Басманный суд Москвы сообщил о просьбе Минюста ликвидировать еврейское агентство «Сохнут».

Агентство «Сохнут» основали в 1929 году, оно способствовало репатриации евреев на палестинские земли, а после обретения независимости Израиля — в израильское государство. В Российской Федерации есть представительство агентства АНО «Сохнут»: у нее есть офисы и партнеры в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.

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Дмитрий Сотак
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