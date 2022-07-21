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В Европе заявили об облегчении от возобновления работы «Северного потока»

Вице-премьер Испании Рибера назвала возобновление работы «Северного потока» облегчением
Тереса Рибера

Тереса Рибера. Фото: Yves Heman / Reuters

Вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера назвала возобновление поставок российского газа через трубопровод «Северный поток» облегчением для Европы. Об этом она заявила в эфире испанской радиостанции Cadena SER.

«Это облегчение с точки зрения непосредственного давления, это облегчение, которое я восприняла с некоторым скептицизмом», — заявила Рибера. По ее словам, возобновление работы трубопровода позволит сконцентрироваться на других проблемах, связанных с энергетическим обеспечением региона.

21 июля компания-оператор трубопровода Nord Stream AG сообщила, что газ вновь поступает в Европу через территорию ФРГ. Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля по согласованию со всеми причастными сторонами. При этом еще до этой даты объемы прокачки были сокращены: российская сторона объясняла это невозможностью вернуть из ремонта в Канаде турбину.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза и предложил запустить «Северный поток — 2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.

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Виктория Кондратьева
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