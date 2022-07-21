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Россия запретила въезд 39 представителям Австралии

МИД заявил о запрете на въезд в Россию 39 гражданам Австралии в качестве ответной меры

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия внесла в национальный стоп-лист 39 представителей силовых структур, пограничной службы и компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии, запретив им въезд. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что подобные меры стали ответом на решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу «закона Магнитского».

«В условиях, когда австралийские власти продолжают нагнетать русофобские настроения и проводить курс на расширение санкций, оставляем за собой право на дальнейшие контрмеры», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что ЕС столкнулся с дилеммой в связи с антироссийскими санкциями. По его мнению, чем больше новых санкций страны Евросоюза вводят против Москвы, тем сильнее сами в них увязают.

21 июля стало известно, что совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют подробности нового пакета.

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Алина Гончарова
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