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Охваченную огнем свалку в российском городе сняли на видео

В пригороде Екатеринбурга загорелась мусорная свалка на площади 600 квадратных метров

В Березовском пригороде Екатеринбурга загорелась мусорная свалка на площади 600 квадратных метров. Очевидцы сняли происходящее на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На видеоролике видно, как пламя быстро охватывает горы строительного и бытового мусора. Заметен густой столб черного дыма.

В Главном управлении МЧС по Свердловской области рассказали, что в тушении огня задействовали 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Тушение осложнилось ветреной погодой и удаленностью от источников воды. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ к очагу пожара направили пожарную насосную станцию и специальный рукавный автомобиль, пояснили в МЧС.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области загорелась крыша строящегося здания.

Анна Щербакова
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