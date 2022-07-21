Россиянин кинул телефон в сына-третьеклассника и стал фигурантом уголовного дела

Житель Ульяновской области кинул телефон в голову сына и стал фигурантом уголовного дела

Житель Димитровграда Ульяновской области кинул телефон в голову сына-третьеклассника и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, россиянин ругал своего ребенка. Когда у мужчины закончились аргументы, он бросил телефон в сторону мальчика. Аппарат угодил прямо в лоб несовершеннолетнему.

Третьеклассника доставили в больницу, где медики диагностировали у него перелом лобной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Правоохранители сочли бросок телефона как тяжкий вред здоровью — на отца возбудили уголовное дело.

Жителю Ульяновской области грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее безработный житель Колпинского района Санкт-Петербурга жестоко избил 12-летнего сына-пятиклассника, медики зафиксировали у мальчика сотрясение головного мозга, множественные ушибы груди, почек и ног. В отношении отца ребенка завели уголовное дело.