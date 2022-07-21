Евросоюз отверг введение санкций против крупнейшего в мире производителя титана

WSJ: Евросоюз заблокировал предложение о введении санкций против «ВСМПО-Ависма»

Евросоюз заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего в мире производителя титана российской корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом сообщается в материале The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Франция и ряд европейские стран отвергли включение компании в седьмой пакет санкций из-за опасений, что Россия может прекратить экспорт титана в Европу.

Ранее стало известно, что «ВСМПО-Ависма» «активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области», рассказали в пресс-службе Федерального агентства по недропользованию (Роснедра). До этого главным поставщиком ильменита, сырья для производства титана, для «ВСМПО-Ависма» являлась Украина. В последнее время сырье поступает, в частности, из Вьетнама и Африки.