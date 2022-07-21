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Крупнейший в мире производитель титана заинтересовался добычей в России

РБК: «ВСМПО-Ависма» заинтересовалась добычей сырья для титана в России

Фото: Корпорация «ВСМПО-АВИСМА»

Крупнейший в мире производитель титана — российская корпорация «ВСМПО-Ависма» планирует самостоятельно заняться добычей сырья для его производства в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по недропользованию (Роснедра).

Компания с июня «активно выражает заинтересованность в получении в пользование Центрального титан-циркониевого месторождения в Тамбовской области», рассказали в агентстве. Роснедра готовят для включения в перечень лицензирования на условиях аукциона восточную часть этого месторождения.

Главным поставщиком ильменита, сырья для производства титана, для «ВСМПО-Ависма» являлась Украина. Поставки шли с Вольногорского горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области и Иршанского комбината в Житомирской области. В апреле украинский суд наложил арест на счета и активы Демуринского ГОКа по обвинению в неуплате налогов при экспорте титанового сырья. В последнее время сырье поступает, в частности, из Вьетнама и Африки.

Ранее сообщалось, что украинский производитель титана «Вельта» захотел ударить по экспорту этого металла из России. В мае компания наняла вашингтонскую консалтинговую фирму Yorktown Solutions, чтобы пролоббировать в США отказ западных компаний от российского титана.

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Платон Щукин
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