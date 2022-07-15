Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Украина захотела ударить по российскому экспорту

Украина лоббирует в США отказ западных компаний от российского титана

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинский производитель титана «Вельта» захотел ударить по экспорту этого металла из России. В мае 2022 года компания наняла вашингтонскую консалтинговую фирму Yorktown Solutions, чтобы пролоббировать в США отказ западных компаний от российского титана, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные о лоббистской деятельности Сената США.

Согласно опубликованному отчету, консультанты должны привлечь внимание к опасности зависимости США и их союзников от поставок титана из России, а также доказать привлекательность сотрудничества с украинскими производителями, которые способны удовлетворить потребности страны. «Кроме того, Yorktown Solutions покажет, как предприятия российской титановой промышленности поддерживают военное вторжение Москвы на Украину», — указано в документе.

Украинская «Вельта» поставляет на мировой рынок около 2 процентов титанового сырья, на экспорт идет 90 процентов произведенной продукции. Как выяснила газета, в 2020 году 70 процентов товара компании предназначалось для авиакосмической отрасли, 42 процента экспортных продаж пришлось на США, 40 процентов — на Европу.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет. Почему европейская валюта слабеет?
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет.Почему европейская валюта слабеет?
12 июля 2022

В то же время крупнейшим экспортером титана в мире является российская корпорация «ВСМПО-Ависма». В 2020 году с ней сотрудничали такие промышленные гиганты, как Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran и другие. Однако после начала конфликта на Украине ряд компаний приостановили деловые отношения с «Ависмой». Такое решение, в частности, приняла американская Boeing.

«Коммерсантъ» сослался на оценку независимого ценового агентства Argus, согласно которой миру будет сложно полностью отказаться от российского титана. Тем не менее в качестве альтернативных поставщиков были названы японская Toho Titanium и американские ATI Metals и RTI International Metals. Кроме того, европейские лидеры аэрокосмической тотрасли Safran и Airbus недавно купили компанию Aubert & Duval для реорганизации своих цепочек поставок металла. При этом источник газеты на рынке подчеркнул, что свободных мощностей по титану авиационного качества в мире просто нет.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Спецназ «Гром» устроил рейд с задержаниями в цыганском поселке Екатеринбурга
Звезда UFC обесценил чемпионство Нурмагомедова
Цены на полеты в Европе снова взлетят
Россиян предупредили о новом способе обмана на фоне распродажи IKEA
Стали известны подробности рейда силовиков в цыганском поселке Екатеринбурга
ВСУ начали отступать из Северска
Стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в Россию
Доходы москвичей в пересчете на шаурму оказались самыми высокими в стране
Мирный житель получил ранения при обстреле Ясиноватой
Российский «Тигр» получит «Калибры»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.