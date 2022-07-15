Украина захотела ударить по российскому экспорту

Украина лоббирует в США отказ западных компаний от российского титана

Украинский производитель титана «Вельта» захотел ударить по экспорту этого металла из России. В мае 2022 года компания наняла вашингтонскую консалтинговую фирму Yorktown Solutions, чтобы пролоббировать в США отказ западных компаний от российского титана, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные о лоббистской деятельности Сената США.

Согласно опубликованному отчету, консультанты должны привлечь внимание к опасности зависимости США и их союзников от поставок титана из России, а также доказать привлекательность сотрудничества с украинскими производителями, которые способны удовлетворить потребности страны. «Кроме того, Yorktown Solutions покажет, как предприятия российской титановой промышленности поддерживают военное вторжение Москвы на Украину», — указано в документе.

Украинская «Вельта» поставляет на мировой рынок около 2 процентов титанового сырья, на экспорт идет 90 процентов произведенной продукции. Как выяснила газета, в 2020 году 70 процентов товара компании предназначалось для авиакосмической отрасли, 42 процента экспортных продаж пришлось на США, 40 процентов — на Европу.

В то же время крупнейшим экспортером титана в мире является российская корпорация «ВСМПО-Ависма». В 2020 году с ней сотрудничали такие промышленные гиганты, как Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran и другие. Однако после начала конфликта на Украине ряд компаний приостановили деловые отношения с «Ависмой». Такое решение, в частности, приняла американская Boeing.

«Коммерсантъ» сослался на оценку независимого ценового агентства Argus, согласно которой миру будет сложно полностью отказаться от российского титана. Тем не менее в качестве альтернативных поставщиков были названы японская Toho Titanium и американские ATI Metals и RTI International Metals. Кроме того, европейские лидеры аэрокосмической тотрасли Safran и Airbus недавно купили компанию Aubert & Duval для реорганизации своих цепочек поставок металла. При этом источник газеты на рынке подчеркнул, что свободных мощностей по титану авиационного качества в мире просто нет.