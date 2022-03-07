Boeing решила приостановить покупку титана из России

Американская компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из России и закрывает технические отделы в Москве и Киеве. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Компания также прекратила отправку запчастей для самолетов российским авиакомпаниям, уточняет издание.

По данным WSJ, Boeing получала из России третью часть общего объема используемого титана — другими источниками металла были США, Япония, Китай и Казахстан.

Как уточняет РИА Новости, в России расположен крупнейший мировой производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», обеспечивающий до 30 процентов всех мировых поставок. В ноябре 2021 года Boeing подписал с компанией меморандум о стратегическом партнерстве, согласно которому компания называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).

«Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках. Мы уже работаем в этом направлении», — сказал гендиректор «ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Осипов, чей комментарий поступил в редакцию «Ленты.ру».

В начале марта Boeing перестал поставлять запчасти и обслуживать самолеты своих клиентов из России. Позднее аналогичное решение принял голландский Airbus.