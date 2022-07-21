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В Томской области пройдет фестиваль народных ремесел

С 16 по 21 августа под Томском пройдет фестиваль народных ремесел «Праздник топора»

Фото: ОГАУК «ДНТ «Авангард»

В сельском парке «Околица» под Томском с 16 по 21 августа под Томском пройдет XIII международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что организаторы отобрали 205 заявок на участие в фестивале — на «Праздник топора» съедутся мастера из 45 регионов России и 10 стран мира. Соревнования проведут среди скульпторов по дереву, кузнецов, гончаров и керамистов, а также среди мастеров, работающих с берестой.

Наибольшее количество участников заявилось на конкурс «Деревянное мастерство»: 105 мастеров по работе с деревом (91 россиянин и 14 иностранцев). В конкурсе кузнецов «У каждой наковальни свой голос» примут участие 31 мастер из Словакии, Беларуси, Донецкой Народной Республики и 13 регионов России. Конкурс «Глиняный сказ» соберет умельцев из Беларуси, Узбекистана, Абхазии, Турции и 21 региона России, а на конкурс декоративно-прикладного искусства «Берестяной хоровод» отобрано 29 участников из 11 регионов страны.

Для посетителей фестиваля на территории парка развернут национальные деревни, проведут ярмарки и концертные программы. Гости праздника смогут понаблюдать за работой мастеров в режиме реального времени.

В селе Кривошеино Томской области 23 июля откроется X межрегиональный фестиваль «Братина». Гости смогут продегустировать национальные казачьи блюда, а также познакомиться с казачьим бытом, его укладами и обрядами.

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Дарья Рыбак
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